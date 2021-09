150 anni ferrovia val Pusteria: festa ufficiale il 2 ottobre con un viaggio in treno storico

(FERPRESS) – Bolzano, 24 SET – Quest’anno ricorre il 150° anniversario della ferrovia della Val Pusteria, che fu inaugurata ufficialmente il 30 novembre 1871. La tratta di 200 chilometri, tra Villach e Fortezza, con l’allacciamento alla ferrovia del Brennero, collegò Vienna, la capitale della monarchia austroungarica, con la capitale del Tirolo, Innsbruck.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it