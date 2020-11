1° forum lombardo per lo Sviluppo sostenibile. Cattaneo, dettate linee del futuro

(FERPRESS) – Milano, 23 NOV – Il 1° forum lombardo per lo Sviluppo sostenibile è giunto alla seconda giornata ed ha inteso individuare un visione del futuro, indicando il contributo nuovo che può offrire il Protocollo lombardo nella cornice del più ampio Green Deal europeo.

I lavori, che si concludono domani, sono stati coordinati dall’assessore regionale all’Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo e si possono seguire in streaming su www.svilupposostenibile.regione.lombardia.it/it/forum-sviluppo-sostenibile/forum

Sviluppo sostenibile: dialoghi e pluralità di voci al forum in streaming

In particolare nella sezione dei Dialoghi sulla sostenibilità sono intervenuti il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala e gli assessori regionali: Alessandro Mattinzoli (Sviluppo economico), Fabio Rolfi (Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi), Stefano Bolognini (Politiche sociali, abitative e Disabilità) che hanno offerto un contribuito di idee in virtù dei temi sviluppati nel corso degli anni e delle competenze acquisite.

F.Sala: sostenibilità e innovazione le priorità

“Sostenibilità e innovazione – ha detto il vicepresidente Sala – sono due elementi che vanno in simbiosi e nella consultazione che abbiamo fatto tra imprese, cittadini e professionisti, è risultata la priorità per definire le strategie regionali per i prossimi anni”.

“Tra i 33 progetti innovativi che abbiamo finanziato con 114 milioni – ha spiegato – ben 8 sono dedicati alla sostenibilità. Stiamo lavorando anche per sviluppare la Smart mobility con le case automobilistiche per individuare i carburanti del futuro, per un minore impatto ambientale”.

Cattaneo: una visione trasversale a tutti i settori

“Oggi abbiamo avuto la dimostrazione di come la locomotiva lombarda abbia imboccato con decisione il binario verso lo sviluppo sostenibile. E di come la sostenibilità attraversi tutti i settori” ha commentato l’assessore Cattaneo.

“Lo sviluppo sostenibile non guarda infatti solo all’ambiente – ha affermato – ma guarda trasversalmente a tutti i settori. Dall’impresa alla finanza, dal sociale al territorio, dall’industria all’agricoltura, da ricerca e innovazione alla rigenerazione urbana e territoriale. In questa legislatura la sostenibilità è una dimensione strategica per tutti gli assessorati, che declinano in ogni ambito delle politiche che tengono conto di questa priorità. In questo, l’ambiente rappresenta il nuovo nome dello sviluppo, in cui economia, impresa e ambiente sono saldamente alleati”.

Mattinzoli: sinergia a tutela del pianeta e dell’economia

L’assessore Mattinzoli ha parlato dell’importanza di un confronto concreto col mondo dell’Impresa, della Ricerca e dell’Università: “Mai come in questo momento – ha detto l’assessore – si può vincere la sfida. Quella di trasformare la contrapposizione fra tutela del pianeta ed economia invece in un binomio sinergico. Un’accoppiata capace di creare nuove opportunità per la crescita nel totale rispetto dell’ambiente”.

“Regione Lombardia – ha chiosato Mattinzoli – è sicuramente protagonista in questo scenario attraverso la sua programmazione strategica. Deve anche diventare partner delle imprese in settori fondamentali come quello idrico o dei trasporti e della mobilità. Continuare inoltre a favorire investimenti. Con questi obiettivi siamo certi di costruire il futuro del nostro sistema produttivo”.

Rolfi: tasse e vincoli statali frenano innovazione

“In agricoltura, sostenibilità ambientale è sinonimo di innovazione” ha rimarcato l’assessore Rolfi. “Le aziende agricole lombarde – ha detto – negli ultimi vent’anni hanno fatto passi da gigante grazie all’impiego di nuove tecnologie, alla razionalizzazione delle risorse e all’ingresso di migliaia di imprenditori under 40. Costoro hanno portato nuove idee e nuove energie. Per questo ritengo che sia sbagliata la scelta del Governo di introdurre la plastic tax. La sostenibilità si ottiene con incentivi per accompagnare le imprese nel percorso di innovazione, non con tasse e vincoli che invece danneggiano chi lavora”.

Bolognini: l’obiettivo è migliorare qualità vita cittadini

“Sostenibilità non è solo un tema di carattere ambientale, ma anche sociale e abitativo” ha dichiarato l’assessore Stefano Bolognini.

“Realizzare sostenibilità significa, infatti, perseguire il miglioramento della qualità della vita delle persone attraverso politiche di crescita intelligenti, fondate cioè su nuove tecnologie e innovazione orientate a includere e a rafforzare la coesione sociale. Oggi la fruizione dei servizi digitali in effetti è diventata molte volte la chiave d’accesso per dare risposte in termini di welfare. Penso, ad esempio, alla medicina di prossimità e agli ambulatori di quartiere”.

“Per il futuro, ma anche per il presente – ha concluso Bolognini – dobbiamo quindi definire delle strategie tenendo conto anche di questi fondamentali aspetti e attuare misure sui territori che partano dai bisogni primari fino allo sviluppo di politiche integrate di rigenerazione urbana. Il tutto nell’ottica del miglioramento della qualità della vita delle persone”.

[/dc]

Pubblicato da COM il: 23/11/2020 h 09:43 - Riproduzione riservata